شكرا لقرائتكم خبر أرامكو وسابك للمغذيات تحصلان على أول اعتماد بالعالم لمنتجات الهيدروجين والأمونيا الأزرقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت شركة أرامكو السعودية وشركة سابك للمغذيات الزراعية على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء.

ومنحت شركة «تي يو في راينلاند»، وهي شركة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والتفتيش وإصدار الشهادات وفقا للمعايير الدولية القائمة ومقرها ألمانيا، هذه الشهادات لشركة سابك للمغذيات الزراعية في الجبيل، نظير إنتاجها 37,800 طن من الأمونيا الزرقاء، ولشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل «ساسرف» المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، وذلك نظير إنتاجها 8,075 طنا من الهيدروجين الأزرق.

وقال نائب الرئيس للكيميائيات في أرامكو السعودية، أوليفييه ثوريل «هذه الشهادات هي الأولى من نوعها في العالم وتمثّل إنجازًا كبيرا في إطار جهودنا لتطوير حلول الطاقة النظيفة، ورفع قدراتنا لتصدير الهيدروجين والأمونيا، ويعزز هذا التقدير المستقل لعملياتنا من مكانة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في التخلص من الكربون في قطاعات متعددة، ويشمل ذلك الطاقة، والطيران، والمواد الكيميائية، والنقل، وصناعات الأسمدة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية المهندس عبدالرحمن شمس الدين «فخورون بهذه الشهادة، التي تعد جزءا من طموحاتنا لتحقيق الحياد الكربوني، وعلى ثقة بقدرتنا على تعزيز نمونا من خلال باقة منتجاتنا منخفضة الكربون لمساعدة زبائننا في مجال الأسمدة والكيماويات على تحقيق طموحاتهم المتعلقة بالاستدامة».

لماذا منحا أول شهادة اعتماد دولية؟

37,800 طن من الأمونيا الزرقاء إنتاج شركة سابك للمغذيات الزراعية في الجبيل

8,075 طنا من الهيدروجين الأزرق إنتاج شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل

«ساسرف»

أهلهما للحصول على:

