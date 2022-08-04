تعاون بين أرامكو وساينوبك لتنفيذ مشاريع في المملكة

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد مسارات التعاون الاستراتيجي بين أرامكو السعودية وساينوبك في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة.وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، «نعتز بقدرتنا على توسيع علاقتنا مع شركة ساينوبك والاستفادة من عوامل قوتنا وتعاوننا طويل الأمد في الصين، لتحقيق مكاسب إضافية لمرافقنا في المملكة».
مجالات التعاون:
- التكرير والبتروكيميائيات
- الهندسة
- المشتريات
- الإنشاءات
- خدمات حقول النفط
- تقنيات التنقيب والإنتاج
- المعالجة والتسويق
- عمليات احتجاز الكربون
- عمليات الهيدروجين
- إنشاء مركز تصنيع في (سبارك)
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