شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين أرامكو وساينوبك لتنفيذ مشاريع في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات (ساينوبك)، تغطي مجالات عدة لتعاون محتمل بين الطرفين بالمملكة في تنفيذ مشاريع، من بينها التعاون في احتجاز الكربون والهيدروجين، ومركز تصنيع جديد في مجمع الملك سلمان للطاقة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد مسارات التعاون الاستراتيجي بين أرامكو السعودية وساينوبك في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، «نعتز بقدرتنا على توسيع علاقتنا مع شركة ساينوبك والاستفادة من عوامل قوتنا وتعاوننا طويل الأمد في الصين، لتحقيق مكاسب إضافية لمرافقنا في المملكة».

مجالات التعاون:

