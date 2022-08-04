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وتهدف الاتفاقية التي وقعها وكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ ورئيس النادي الدكتور سلطان بن محمد الثعلي، إلى التعاون والتكامل في تقديم الحلول الاستشارية والإمكانات المكانية والدعم اللوجستي لرواد الأعمال من الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق نجاح مشاريعهم الريادية، وتمكينهم من تفعيل دورهم في مستهدفـات رؤية المملكة 2030 لريادة الأعمال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جامعة الملك سعود وقعت أمس اتفاقية تعاون مع شركة نادي للتسويق المحدودة لتبادل الخدمات والخبرات فيما يخدم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.وتهدف الاتفاقية التي وقعها وكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ ورئيس النادي الدكتور سلطان بن محمد الثعلي، إلى التعاون والتكامل في تقديم الحلول الاستشارية والإمكانات المكانية والدعم اللوجستي لرواد الأعمال من الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق نجاح مشاريعهم الريادية، وتمكينهم من تفعيل دورهم في مستهدفـات رؤية المملكة 2030 لريادة الأعمال.

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