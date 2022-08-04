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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 45 نوعا من التمور شهدتها ساحة المزادات في مهرجان بريدة للتمور، تمتاز بأشكالها وألوانها ومذاقها الخاص، حيث تعد أهم الأصناف المشهورة في مدينة بريدة، وحافظ عليها الآباء والأجداد منذ مئات السنين، حتى أصبحت من التمور النادرة والمتميزة وصارت أسلوب حياة ومصدرا اقتصاديا مهما.

كما شهدت ساحات المزادات وصول أكثر من 3000 آلاف سيارة و950 طنا من التمور خلال 3 أيام، وسجلت متوسط أسعار تمور السكري من 50 إلى 300 ريال للكرتون الذي يزن 3 كجم.

وتعد تمور الصقعي والشقراء والهشيشي ونبوت علي والخلاص والسكرية الحمراء والروثان والحلوة والمكتومي والونانة والبريمي وغيرها، أشهر تلك الأصناف التي تميز تمور بريدة والتي سترد للسوق في الأيام القادمة، مما يعد فرصة كبرى لشراء المستهلكين والتجار على حد سواء.