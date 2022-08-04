شكرا لقرائتكم خبر «تقييم»: نعمل على مبادرات لرفع كفاءة مزاولي المهنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الوطنية للتقييم في اتحاد الغرف السعودية خلال لقائها مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) القضايا التي تهم العاملين في قطاع التقييم بفروعه الأربعة (العقارات - المنشآت الاقتصادية- الآلات والمعدات - المركبات).

وأكد نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عبدالعزيز المطلق أهمية التعاون والعلاقة التكاملية بين الهيئة واللجنة الوطنية للتقييم، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم من النواحي المهنية والفنية وتطوير قطاع التقييم ورفع الوعي بأهميته الاقتصادية.

وأوضح المطلق أن الهيئة أجلت التاريخ المحدد منها كموعد نهائي لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة الذي سبق تحديده في 15/8/2022، كما أجلت جميع أعمال اللجان ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات التي تترتب على حاملي العضوية الأساسية المؤقتة، على أن يكون الموعد النهائي لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة في 15/10/2022، مع مباشرة اللجان ذات العلاقة لأعمالها فور انتهاء الموعد النهائي، علما بأن المدة المحددة نظاماً ستنتهي يوم السبت 22/10/2022.

وأشاد رئيس اللجنة الوطنية للتقييم حمد الشويعر بجهود الهيئة في التواصل مع المقيميين والاستماع لمقترحاتهم وحل المعوقات التي تواجههم، موضحا أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على رصد التحديات التي تواجه القطاع من خلال ورش عمل في فروع التقييم الأربعة بهدف الخروج بنتائج وتوصيات فاعلة ترفع من مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع للمستفيدين.

الموضوعات التي جرت مناقشتها:

