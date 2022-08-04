شكرا لقرائتكم خبر 3 محاور يطرحها منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة العمل الرابعة لمنتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر، ثلاثة محاور رئيسة تضمنت برامج التدريب والتأهيل وأثر تطور نماذج الأعمال على بيئة العمل وحماية الأجور وتوثيق العقود.

وعقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ورشة العمل الحوارية الرابعة الافتراضية، برنامج الحوار الاجتماعي الثاني عشر للعام 2022 بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بحضور الوكيل المساعد لسياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الشرقي.

وتهدف الورشة إلى تبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى مبادئ عادلة في التعامل مع قضايا العمل، بما يصب في مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) من أجل الوصول إلى حلول شاملة تطرح من خلالها وجهات النظر التي تسهم في تطوير سوق العمل والنهوض بالمجتمع وتحسينه.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة أبرزها برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، فيما تناول المحور الثاني أثر تطوّر نماذج الأعمال على بيئة العمل (رفع الإنتاجية - استقطاب الكوادر الوطنية)، أما المحور الثالث فكان عن حماية الأجور وتوثيق العقود.

وشارك في مناقشة محاور الورشة من جانب أصحاب العمل عدد من رؤساء اللجان الوطنية، وعضو المجلس التنسيقي لعمل المرأة باتحاد الغرف، كما شارك من جانب العمال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية ونائب الرئيس والأمين العام للجنة ومستشاريها.

3 محاور:

