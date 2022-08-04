ورشة تناقش ضوابط الكود العمراني لمشروع المسار الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة حول الكود العمراني للمسار الرياضي بالتعاون مع مؤسسة المسار الرياضي، أهم ضوابط الكود العمراني لمشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان بالرياض.

واستعرضت المؤسسة، خلال الورشة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية ولجنة المكاتب الهندسية أمس، ضوابط البناء والضوابط المعمارية ونماذج وأنماط التطوير، كما سلطت الضوء على أهداف المشروع ودوره في تحقيق البيئة الحضرية المستدامة من خلال رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء.

وأكد مدير إدارة التخطيط العام والكود العمراني بالمؤسسة المهندس عبدالله البشر، أهمية المشروع المستقبلية ودوره في تحقيق جودة الحياة وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن المشروع يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن المشروع عددا من المساحات الخضراء المفتوحة، ومواقع لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، وبعض المعالم الفنية المميزة.

بدوره، استعرض مدير أول التخطيط العام بالمؤسسة المهندس نايف الغنام ضوابط البناء وأنماط التطوير وارتفاعات المباني ومواقف السيارات والارتدادات، كما تطرق إلى توضيح الضوابط المعمارية، مبينا أن الكود اهتم بتحديد واجهات المباني والألوان المستخدمة، إضافة إلى اشتراطات الإنارة والمساحات المفتوحة، مؤكدا أن الكود يمثل المرجع الأساسي للمتطلبات والضوابط والاشتراطات العمرانية والمعمارية، متناولا في هذا الجانب آلية إجراءات إصدار رخص البناء.

من جانبه، أشار رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله السعيد إلى الدور الفاعل للمكاتب الهندسية كونها أحد الشركاء الفاعلين في تطبيق الكود العمراني للمسار الرياضي وتم طرح عدد من الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالتراخيص للمباني الواقعة على المسار الرياضي.

بدوره أوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الدريبي أن المشروع هو أحد المشاريع الأربعة المهمة التي تهدف لتعزيز مكانة مدينة الرياض، مبيناً أنه سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة من خلال تعزيز تحقيق جودة الحياة لسكان مدينة الرياض، مؤكداً أنه سيوفر المزيد من فرص التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الجدير بالذكر أن مؤسسة المسار الرياضي قد خصصت للمستفيدين وملاك العقارات الواقعة على نطاق المشروع موقعا إلكترونيا يتيح لهم الاطلاع والتعرف على أهداف ومعايير ومتطلبات الكود العمراني للمسار الرياضي وآلية تطبيقه.