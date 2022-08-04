تغريم وسجن مدير معرض باع سيارة مغشوشة

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وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بفرض غرامة مالية 50 ألف ريال، وسجن المخالف لمدة شهر، وإغلاق المنشأة لمدة مماثلة وإلزامها باسترجاع السيارة وإعادة قيمتها كاملة للمستهلك، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.وشددت وزارة التجارة على مراقبة التزام المنشآت التجارية كافة بأنظمة حماية المستهلك، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين.
ودعت التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
الحكم:
- غرامة مالية 50 ألف ريال
- سجن المخالف لمدة شهر
- إغلاق المنشأة لمدة مماثلة
- إلزام باسترجاع السيارة
- إعادة قيمتها كاملة للمستهلك
- التشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين
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