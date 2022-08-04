شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير الإنترنت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإجراءات لتطوير وتحسين مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية.

إليك كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير الاتصالات والإنترنت:

- طرح ترددات جديدة لتحسين مستوى الخدمة لشركات المحمول فى عام 2021 بقيمة 2 مليار دولار.

- اتباع سياسات للإسراع في بناء أبراج المحمول حيث تم إنشاء 2300 برج فى عام 2021 ويستهدف الوصول إلى 2800 برج بنهاية عام 2022.

- ضخ استثمارات بلغت نحو 40 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذى ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت/ ثانية مقارنة بالمركز 40 بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية قبل 2019.

- البدء فى المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه على ثلاثة أعوام مالية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية.

- مشاركة الوزارة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 305 مليون منزل باستثمارات 25 مليار جنيه.