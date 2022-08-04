شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "أرما للزيوت" بقيمة 47.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أرما للزيوت بحجم تداول 249.8 ألف سهم بقيمة 47.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحي بحجم تداول 9661 سهم بقيمة 10 ملايين جنيه، وتم تنفيذ صفقة على شركة السويدي للتطوير العقاري بحجم تداول 227.1 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 791.5 ألف سهم بقيمة 75.6 مليون جنيه لعدد 28 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.976 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.11%، والعرب على 12.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 233.8 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 401.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة مليون جنيه، 269.9 مليون جنيه، 380.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.28% ليصل إلى مستوى 10043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.01% ليصل إلى مستوى 12443 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.33% ليصل إلى مستوى 4061 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.18% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3622 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.