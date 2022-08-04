شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة للجلسة الثالثة على التوالى بنسبة 5.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.976 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.28% ليصل إلى مستوى 10043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.01% ليصل إلى مستوى 12443 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.31% ليصل إلى مستوى 4061 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.18% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة.