شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 97.19 دولار و91.91 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 97.19 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.91دولار للبرميل.

وقرر وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤهم المستقلين " مجموعة أوبك + " زيادة إمدادات النفط الخام للمجموعة المكونة من 23 منتجا خلال شهر سبتمبر المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميا .

وقال البيان الختامي الصادر الأربعاء عن الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة عبر الفيديو - برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - إن الاجتماع لاحظ التوافر المحدود للغاية للقدرة الفائضة، مما يستلزم استخدامها بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة في الإمدادات، كما لاحظ الاجتماع نقص الاستثمار المزمن في قطاع النفط .

وأعرب البيان عن قلق خاص بشأن الاستثمار غير الكافي في قطاع التنقيب والإنتاج، مما يؤثر على توافر العرض الكافي في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد إلى ما بعد عام 2023 .

كما أشار البيان إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لأوبك والمنتجين المستقلين في 5 سبتمبر المقبل.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985 .

والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل، هى الأصغر منذ نهاية أبريل.