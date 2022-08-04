شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: "أوبك+" يدخل مرحلة جديدة من التعاون لإدارة أسواق النفط بفعالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء دكتور محمد الفارس، إن تحالف «أوبك+» سيدخل مرحلة جديدة من التعاون الشامل لإدارة الاسواق النفطية بكل فعالية ولعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المنتجين لمواجهة أي تحديات او تأثيرات في إمدادات السوق.

وأشاد الفارس بقرار «أوبك+» بزيادة الإمدادات خلال سبتمبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميا، لتكون مؤشرا إيجابيا لدعم السوق، موضحا أن حصة الكويت لشهر سبتمبر 2022 ستكون عند 2.818 مليون برميل يوميا، كما أشاد بدور «أوبك+» في المساهمة في استقرار الأسواق وأمن المعروض بشكل فاعل، والتحالف يشكل عنصرا رئيسيا في ميزان السوق يجب المحافظة عليه لمصلحة الجميع. وشدد في الوقت ذاته على التزام الكويت الكامل بالحصص الإنتاجية المتفق عليها. وفق"الأنباء الكويتية".

وفي سياق متصل، لفت المجتمعون فى اجتماع أوبك+، الأربعاء، إلى أن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حد من توافر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع، وعبروا عن قلقهم إزاء عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023، وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبك وغير المشاركة في اتفاق «أوبك +»، وبعض الدول الأعضاء في أوبك، وبعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك+» من خارج أوبك.

وأكد المجتمعون أن معدل التزام الدول الأطراف في اتفاق «أوبك+» بحصص الإنتاج بلغ 130%، منذ مايو 2020، مدعوما بإسهامات تطوعية من بعض الدول المشاركة في التحالف.