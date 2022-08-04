شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة، قامت بالإفراج عن مشمول 6 آلاف و614 شهادة جمركية خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات».

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 606 ملايين و783 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و988 مليونًا و731 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، قامت خلال يوليو الماضى بتصدير مشمول 973 بيانًا جمركيًا بإجمالى 8826 حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية 2 مليار و44 مليونًا و329 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة 644 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال يوليو الماضى بلغت 2 مليار و595 مليونًا و515 ألف جنيه.