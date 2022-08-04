شكرا لقرائتكم خبر عن بـ50 جنيها.. تصاريح لطلاب المدارس لزيارة المتاحف على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر وزارة السياحة والآثار مجموعة من تصاريح الزيارة السنوية والمجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة التابعة للمجلس، بحيث تُتيح زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ماعدا المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، خلال مواعيد العمل الرسمية لأي عدد من مرات الزيارة طوال العام أو لفترة زمنية محددة أو لمنطقة معينة حسب نوع التصريح.

وتأتي تلك التصاريح في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة والمختلفة، خاصة منتج السياحة الثقافية، بالإضافة إلى رفع الوعي السياحي والأثري لدى جمهور الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية، ولتحفيز الأجانب المقيمين والسائحين المترددين على مصر من محبي الآثار والمتخصصين، تُصدر الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.

ومن بين التصاريح المجمعة تصاريح الزيارة الخاصة بالمصريين والعرب المقيمين، والتي تتيح لحاملها زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة التابعة للمجلس الأعلى للآثار بكافة المحافظات طوال العام، خلال مواعيد العمل الرسمية وبعدد مرات غير محدود، غير شاملة زيارة مقابر الملكة نفرتاري، الملك ستي الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وتشمل هذه التصاريح الآتي:

- تصاريح زيارة سنوية لطلاب المدارس بجميع مراحله التعليمية بمبلغ 50 جنيها.

- تصاريح زيارة سنوية لطلاب الجامعات بمبلغ 125 جنيها.

- تصاريح زيارة سنوية للمصريين والعرب المقيمين بمبلغ 400 جنيه.

كما تستمر جهود وزارة السياحة والآثار، لدعم منتج السياحة الثقافية وتنشيط حركة السياحة الخارجية والداخلية في صعيد مصر، خلال فصل الصيف، حيث يتم منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بجميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار بجميع محافظات الصعيد من بني سويف حتى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، وذلك خلال أشهر يونيو، يوليو، وأغسطس من كل عام.