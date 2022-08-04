شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-8-2022 أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى تباينا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 4-8-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 59.84 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان مسجلا 59.78 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 58.26 جنيه للشراء، و62.35 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان مسجلا 58.27 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى62.06 جنيه للشراء.

62.40 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى59.84 جنيه للشراء.

62.39 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر59.89 جنيه للشراء.

62.30 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib60.14 جنيه للشراء.

62.38 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية58.26 جنيه للشراء.

62.35 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي60.63 جنيه للشراء.

62.35 جنيه للبيع.