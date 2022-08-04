شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البيض تواصل الانخفاض والكرتونة تسجل 55 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض في المزارع تراجعا بحوالي 3 جنيهات في تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد ارتفاعات ملحوظة في الأسبوعين الماضيين، وسجلت كرتونة البيض الأبيض في تداولات المزارع 55 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 62 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار مكاسب التجار وتكاليف النقل.

وأكد اتحاد منتجي الدواجن في بيان، ضرورة دعم المنتج المصرى لا سيما بعد زيادة أسعار الأعلاف 2000 جنيه الأسبوع الماضي، مما رفع أسعار الدواجن والبيض.

وأوضح الاتحاد أن سعر طبق البيض في المزرعة يبلغ 55 جنيها، بينما يبلغ للمستهلك 65 جنيه، كما تراجعت أسعار الدواجن نتيجة المعروض الكبير لتبلغ 29 جنيها في المزرعة و35 جنيها للمستهلك.