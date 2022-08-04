شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط عقب قرار (أوبك+) بزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار النفط منتصف تعاملات اليوم الخميس، زيادة طفيفة حققتها على خلفية قرار منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج لشهر سبتمبر 100 ألف برميل يوميا، الأمر الذى يمنح السوق إمدادات إضافية بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر إلى 97.19 دولار للبرميل، بعدما انخفضت عند تسوية الأمس بنسبة 3.7% مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير،وفق بيانات ماركت ووتش.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر إلى 91.91 دولار للبرميل.

واتفق وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وفي مقدمتهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بأوبك+، مساء الأربعاء، على زيادة صغيرة في المستوى المستهدف لإنتاج المجموعة تعادل حوالي 0.1% من الطلب العالمي على النفط.

وقال البيت الأبيض بعد قرار أوبك+ إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على إبقاء أسعار النفط منخفضة.

وقبيل اجتماع الأربعاء قلصت أوبك+ توقعاتها للفائض في سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض الصادرات وخفض المصافي للتدفقات، في حين سجلت مخزونات البنزين زيادة مفاجئة مع تباطؤ الطلب.