شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البيض تنخفض 3 جنيهات فى المزارع.. والكرتونة تسجل 55 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض في المزارع تراجع بحوالي 3 جنيهات في تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد ارتفاعات ملحوظة في الأسبوعين الماضيين، وسجلت كرتونة البيض الأبيض في تداولات المزارع 55 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 62 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار مكاسب التجار وتكاليف النقل.

أما عن أسعار الدواجن فقد شهدت أسعار الدواجن فى مصر استقرار ملحوظ بعد تراجع الأسعار دون 30 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة لأول مرة منذ قبل شهر رمضان الماضي، وبلغت أسعار كيلو الفراخ عند مستويات تراوحت من 29-31 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 34 جنيها واقصي سعر 36 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم، سعر كيلو الأبيض 29 جنيها للكيلو بالمزرعة، وبلغ سعر الساسو فى المزرعة 50 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض يسجل سعر 5.5 جنيها إلى 6 جنيهات والكتكوت الساسو 4.75 إلى 5.25 جنيها للكيلو وفراخ أمهات بيضاء 26 جنيهات.