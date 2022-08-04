شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: جارى توصيل الغاز لـ 1.2 مليون وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبرى حققتها الدولة المصرية في قطاع البترول خلال الـ 8 سنوات الماضية، والتي تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز، حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز .

وبلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، مقارنةً مع 152مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%،حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وعن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية

1- توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 7.3 مليون وحدة سكنية

2- جاري حالياً توصيل الخدمة لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً

3- توصيل الغاز الطبيعي إلى 229 منطقة جديدة في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

4- إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث وصل عدد المحطات إلى 850 محطة، وتم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

5- زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات حيث تأتي خطط زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات، ضمن جهود الاحلال محل الواردات

6- توفير احتياجات السوق المحلية، من خلال وضع حجر أساس مشروع "مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات" بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في يونيو 2021، بهدف سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة، كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 مليون طن سنوياً.