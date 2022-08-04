شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتصدر قائمة الجنسيات العربية الأكثر حصولا على تراخيص عمل بمصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا للبيانات التى صدرت عن الجهاز بالانفو جراف حلت الدول‏ العربية في ترتيب الدول بعدد 2867 أجنبى وبنسبة 24.5٪، وجاء معظمهم من سوريا بعدد 1193 أجنبى بنسبة 41.6‏٪‏ وفلسطين بعدد 571 أجنبي بنسبة 19.9‏٪ ثم الدول الامريكية بعدد 839 اجنبى بنسبة 7.2%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 459 أجنبى بنسبة 54.7 ٪‏ وكندا بعــدد 217 أجنبي بنسبة 25.9%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 369 أجنبي بنسبة 3.1٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 118 أجنبي بنسبة 1٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2021 .

ومثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4271 أجنبي بنسبة 36.4% معظمهم من الصين بعدد 1028 أجنبي بنسبة 24.1% أجنبي وبنجلاديش بعدد 924 أجنبي بنسبة 21.6%، يليها الدول الأوربية بعدد 3157 أجنبي بنسبة 27‏٪‏ ، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 712 أجنبي بنسبة 22.6%. وايطاليا بعدد 516 أجنبي بنسبة 16.3٪، وذلك عام 2021.

وإجمالا حققت أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والإستثمارى في مصر عام 2021 زيادة بلغت 2.8٪، حيث بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 11718 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2021 مقابل 11404 أجنبي عام 2020، ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19 (كورونا).