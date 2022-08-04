شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين السياحة وstc لتوفير باقة خدمات رقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة مذكرة تفاهم مع مجموعة stc، تدعم جهود تنفيذ استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، وتستهدف توفير باقة من الخدمات الرقمية التي تشمل: الحلول الفنية المخصصة للترويج السياحي، والبحث والتطوير، وابتكار التقنيات الناشئة.

وتتيح المذكرة التعاون مع برنامج InspireU من مجموعة stc بهدف توفير بيئة حاضنة وداعمة للشركات الناشئة العاملة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار الرقمي.

وقالت نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد «إننا نهدف من شراكتنا مع stc إلى دعم المبادرات الرقمية التي تعمل على تقييم وإثراء تجربة السائح وتفعيل منهجيات الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، وذلك من خلال التعاون المشترك مع القطاع الخاص بوصفه شريكا استراتيجيا، مؤكدة أن جهودنا مستمرة لتنفيذ المزيد من المبادرات المماثلة التي ترتقي بخدمات قطاع السياحة، وتدعم المجتمعات المحلية والعاملين في القطاع وتترك أثرا ملموسا على حياتهم، وتثري عملية التحول الرقمي للقطاع».

من جهته، بين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أننا نسعى من خلال هذه الشراكة لتوحيد الرؤى وحشد الجهود وتسخير الطاقات والخبرات والتقنيات الرقمية المتطورة بهدف إجراء البحوث والدراسات واستخدام التقنيات المتقدمة من أجل تحسين تجربة السياح، بالإضافة للمشاركة مع stc في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية للترويج للوجهات السياحية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد أن هذه الشراكة تجسد التزام المجموعة في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث ستسهم المجموعة من خلال هذه المذكرة بتوفير الخدمات والحلول الرقمية للقطاع السياحي، بالإضافة لتمكين عملية التحول الرقمي وتوفير تجربة رقمية رائدة في القطاع السياحي في المملكة.

وأضاف أن المذكرة تشمل الاستفادة من الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة والمنتجات الموجودة لدى المنشآت المحتضنة في برنامج Inspire U للإسهام في تمكين التحول الرقمي للقطاع السياحي، إضافة إلى تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وبحث أوجه التعاون في تقديم خدمات وحلول رقمية، كخدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وغيرها.

يذكر أن وزارة السياحة تعمل على تنفيذ استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، وتهتم في سبيل ذلك بعقد الاتفاقيات وإطلاق المبادرات التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية للعاملين في المجال السياحي، وتحفيز الشركات والمؤسسات الناشئة السياحية ورواد الأعمال؛ لاعتماد التقنيات الحديثة، وتطبيق المعايير السياحية العالمية؛ لخلق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة، وتطوير القطاع بما يتوافق مع استراتيجية السياحة الوطنية، ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لتسريع الأعمال السياحية في المملكة، والنهوض بموقع المملكة على خارطة العالم السياحية.