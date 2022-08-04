شكرا لقرائتكم خبر السماح باستيراد الدواجن الروسية وحظر البولندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر الموقت على استيراد لحوم الدواجن من روسيا الاتحادية، فرضت حظرا موقتا على استيراد الدواجن والبيض من جمهورية بولندا.

وأوضحت الغذاء والدواء في بيانين منفصلين أمس أنها فرضت حظرا موقتا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة ”Wielkopolskie « بجمهورية بولندا، وذلك بعد اطلاع الهيئة على تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والذي يفيد بتسجيل حالات تفش لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المقاطعة البولندية.

واستثنت الغذاء والدواء من الحظر الموقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما التي خضعت لمعاملة حرارية تكون كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى جمهورية بولندا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

في المقابل رفعت الهيئة الحظر الموقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من جمهورية روسيا الاتحادية، من مقاطعات (Kostroma Oblast) و(Penza Oblast) و(Rostovskaya Oblast).

وذكرت الهيئة أن قرار رفع الحظر الموقت جاء بعد الاطلاع على التقارير الصادرة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) التي تفيد بالسيطرة على المرض وعدم تسجيل أي حالات تفش جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة وإمكانية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما.

رفع الحظر عن:

لحوم الدواجن

بيض المائدة

من المقاطعات الروسية التالية:

Kostroma Oblast

Penza Oblast

Rostovskaya Oblast

فرض حظر موقت على:

