إطلاق «جائزة العمل» لمنشآت القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «جائزة العمل» لمنشآت القطاع الخاص، معلنة أمس فتح باب المشاركة في الجائزة بنسختها الثانية.

وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الجائزة في نسختها الثانية تشمل 3 مسارات رئيسة، هي «مسار التوطين»، و»مسار بيئة العمل»، و»مسار المهارات والتدريب» ويتفرع منها 24 جائزة، حيث تم اختيار هذه المجالات لأهميتها الاستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزها للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

وأشارت إلى أنه سيتم ترشيح جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة بشكل الكتروني، ويشترط استكمال مشاركة العاملين في تلك المنشآت في الإجابة على الاستبيان من خلال التسجيل في منصة قوى، أو عبر الرابط المباشر:

https://laboraward.qiwa.sa/ar .

ودعت الوزارة العاملين في تلك المنشآت إلى المشاركة في الاستبيان وتقييم منشآتهم بما يضمن مزيدا من الشفافية، وتحقيق الجائزة لأهدافها الرئيسة.

جائزة العمل تشمل 3 مسارات:

مسار التوطين

مسار بيئة العمل

مسار المهارات والتدريب

يتفرع منها 24 جائزة

أبرز محددات الاختيار

تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين

الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة

تشجيع القوى العاملة للعملفي منشآت القطاع الخاص

تحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية

زيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي