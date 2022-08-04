فيستارا تطلق رحلات مباشرة بين مومباي وجدة

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وأوضحت «فيستارا» في بيان لها، أن أول رحلة طيران من مومباي غادرت في 2 أغسطس 2022 في السادسة و5 دقائق مساء بتوقيت الهند، ووصلت جدة في الثامنة و50 دقيقة مساء بتوقيت جدة.وأشارت شركة الطيران إلى أنها تقوم الآن برحلات جوية 3 مرات في الأسبوع بين المدينتين بطائرة من طراز إيرباص A320neo.
وقال المدير التنفيذي لشركة فيستارا فينود كانن، على إطلاق الخط الدولي الجديد، «سعداء ببدء تقديم خدماتنا في جدة، وإضافة السعودية ضمن وجهتنا الدولية المتنامية للرحلات الجوية».
وأضاف «هناك نمو مطرد في مجال قطاع الأعمال والمشاريع المستقبلية في المملكة، إضافة إلى الروابط التجارية القوية مع الهند ووجود جالية هندية كبيرة، فهناك حركة متصاعدة بين البلدين، وعلى ثقة أن المسافرين سيقدرون أن لديهم اختيار السفر على متن أفضل الخطوط الجوية في الهند».
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