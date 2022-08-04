«المياه» تعتزم طرح 1429 مشروعا بقيمة 108 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة المياه الوطنية طرح وترسية 1429 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 108 مليارات ريال، والتي تعد أضخم حزمة مشاريع في قطاع توزيع المياه، وذلك استمرارا لخططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية المائية والبيئية، وتوسعة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات المعالجة ورفع نسب التغطية بخدمات المياه لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، قاد اجتماعا مع كبار التنفيذيين في الشركة، للوقوف على استعدادات الشركة لتنفيذ هذه المشاريع الوطنية الكبرى.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، أن حزم المشاريع تأتي امتدادا للدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مشيرا إلى أن المشاريع ستسهم في تحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، في المجالات البيئية والمائية والاقتصادية والتنموية.

ونوه إلى أن المشاريع ستكون رافدا قويا لتعزيز الخدمات المائية والبيئية واستدامتها، إضافة إلى زيادة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة ومحافظتها التابعة كافة.

وأكد الشبل التزام الشركة بتنفيذ المشاريع بأعلى جودة، مبينا أنها ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي، وستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في المملكة، خاصة نشاط المصانع وسوق المقاولات، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستوفرها.

وبين الشبل أن المشاريع موزعة على 13 منطقة إدارية من مدن ومحافظات في القطاعات الستة كافة، إذ خصص للقطاع الغربي «منطقة مكة المكرمة» 353 مشروعا بقيمة تجاوزت 38.96 مليار ريال، فيما ستنفذ 240 مشروعا بالقطاع الأوسط «منطقة الرياض» بقيمة تتجاوز 14.19 مليار ريال، وخصصت 215 مشروعا للقطاع الشمالي، ويضم «منطقة القصيم ومنطقة حائل ومنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية» بقيمة تجاوزت 12.95 مليار ريال، وللقطاع الجنوبي الذي يضم «منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة» 328 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15.3 مليار ريال، وخصص للقطاع الشمالي الغربي ويضم «منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك» 162 مشروعا بإجمالي تجاوز 7.7 مليارات ريال، أما القطاع الشرقي «المنطقة الشرقية» فخصص له 117 مشروعا بقيمة تجاوزت 16.17 مليار ريال، إضافة إلى 14 مشروعا داعما لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت 2.72 مليار ريال.

طرح وترسية 1429 مشروعا مائيا

القيمة الإجمالية + 108 مليارات ريال

توزيع المشاريع على القطاعات الـ6

القطاع الأوسط

240 مشروعا

14.19 مليار ريال

القطاع الشمالي

215 مشروعا

12.95 مليار ريال

القطاع الجنوبي

328 مشروعا

15.3 مليار ريال

القطاع الشمالي الغربي

162 مشروعا

7.7 مليارات ريال

القطاع الشرقي

117 مشروعا

16.17 مليار ريال

المناطق: الشرقية

مشروعات داعمة لمختلف القطاعات

14 مشروعا

2.72 مليار ريال