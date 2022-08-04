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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 10,887 زيارة نفذها فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة خلال الشهر الماضي؛ للرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة. وقادت نتائج الزيارات إلى تحرير 487 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة؛ تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الرقم الموحد 1900، والموقع الالكتروني للوزارة. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الرقم الموحد 1900، والموقع الالكتروني للوزارة.

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