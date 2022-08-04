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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ورشة افتراضية بعنوان «الطريق نحو تعزيز موارد بشرية وطنية» تنفذها اليوم غرفة نجران بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وتتناول الورشة كيفية تنمية الموارد البشرية الوطنية وطرق العمل على تعزيزها، وماهية المبادرة والإنتاج، إضافة إلى عرض البرامج والمبادرات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية. في سياق آخر نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران عددا من الجولات التفتيشية على أنشطة المطاعم، والمقاهي، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين. في سياق آخر نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران عددا من الجولات التفتيشية على أنشطة المطاعم، والمقاهي، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.

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