«أوكساچون» تدعم المبتكرين وأصحاب الأفكار الرائدة في 4 مجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم المبتكرين السعوديين وأصحاب الأفكار الرائدة في 4 مجالات، أعلنت مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» أمس عن إطلاق النسخة الأولى من «هاكاثون أوكساچون» بالشراكة مع وزارة التعليم ومسرعة «بلوسوم»، المتخصصة في تعزيز الشمولية في ريادة الأعمال وذلك من 6 إلى 8 أكتوبر في الرياض بمشاركة جامعات سعودية حكومية وخاصة.

وسيتبع الهاكاثون في وقت لاحق من هذا العام «مسرعة أوكساچون»، وهو برنامج مكثف يستمر 12 أسبوعا، وصمم خصيصا لتزويد مؤسسي الشركات الناشئة في المراحل المبكرة بالمعرفة والخبرة والموارد وتوفير شبكة من العلاقات لدعمهم وتمكينهم في تأسيس شركاتهم من خلال استقطاب رأس المال والمستثمرين والممولين.

ونوه الرئيس التنفيذي لأوكساچون ومدير قطاع التصنيع في نيوم فيشال وانشو أن استقطاب المواهب السعودية وتطويرها لقيادة الابتكار في مختلف المجالات تمثل أولوية في نيوم، تعكسها الشراكة مع وزارة التعليم ومسرعة «بلوسوم».

من جهته أوضح وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي أن وزارة التعليم تقوم بدور محوري في بناء الجيل القادم من رواد وقادة المستقبل، وتنمية المواهب الوطنية للمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أن الشراكة مع مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون»، ستتيح للمشاركين من الجامعات السعودية، الحكومية والخاصة، الفرصة لتنفيذ أفكارهم الابتكارية وتطوير حلول مستدامة تطور مستقبل الصناعات داخل المملكة وخارجها.

وأشار إلى أن نيوم سيكون لها بالغ الأثر على تطوير المواهب في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى المتقدمين من الجامعات السعودية، مبينا أنه يمكن لرواد الأعمال والمبتكرين في المملكة التقديم للمشاركة في «هاكاثون - ومسرعة أوكساچون»، والحصول على فرصة لتحويل أفكارهم وحلولهم المبتكرة القابلة للتطبيق إلى شركات ناشئة، من خلال الروابط التالي: https://www.neom.com/ar-sa/regions/oxagon/hackathon - https://www.neom.com/ar-sa/regions/oxagon/accelerator.

أهداف الهاكاثون:

دفع منظومة التعاون المشترك في مجتمع الشركات الناشئة في المملكة

تقديم الدعم الشامل للموهوبين والموهوبات في مجالات الابتكار والتقنية والتصنيع

تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع

4 مجالات للهاكاثون:

التكنولوجيا في خدمة الإنسان

الابتكار لتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه

حلول الطاقة المتجددة

ابتكارات الهيدروجين الأخضر والوقود الكهربائي

4 مجالات يستفيد منها المشاركون:

تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي

الاستشعار المتقدم وإنترنت الأشياء (IoT)

علوم المواد وتكنولوجيا النانو والروبوتات

المركبات الموجهة آليا والطائرات من دون طيار (درونز).