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وتعد الواجهة البحرية أحد أهم معالم جدة التي أعيد تطويرها وافتتاحها في عام 2017 حيث يزورها ما يقارب 55 مليون زائر سنويا وتمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 4 كيلومترات وتتكون من سبع مناطق ترفيهية متنوعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وقعت مع شركة روتانا ستار نيون اتفاقية تسمية ورعاية واجهة جدة البحرية وتحويل مسماها إلى «واجهة روشن البحرية» .وتعد الواجهة البحرية أحد أهم معالم جدة التي أعيد تطويرها وافتتاحها في عام 2017 حيث يزورها ما يقارب 55 مليون زائر سنويا وتمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 4 كيلومترات وتتكون من سبع مناطق ترفيهية متنوعة.

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