شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الأربعاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر اكتوبر 100.54دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس94.42 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 105.82 دولار لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.908 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.237 دولار للجالون.