أخبار البورصة اليوم الأربعاء 3-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 640.882 مليار جنيه.





إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ اودن للاستثمارات المالية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة.





البورصة تربح 5.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 640.882 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.1 مليون ورقة مالية بقيمة 763.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.7 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.9%، والعرب على 4.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.1 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 37.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 19.3 مليون جنيه، 75.5 ألف جنيه، 59.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 9539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11737 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 3577 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.





زهراء المعاديكما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، لعدد 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 17.4 مليون جنيه.





أسهم الخزينةأعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إلكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الثانية 250 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.38%، شراء الثالثة 550 ألف سهم بنسبة 0.025% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 350 ألف سهم، شراء الخامسة 450 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 5 ملايين سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.1961%، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، العربية لإدارة وتطوير الأصول 455 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 735 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، البدر للبلاستيك 27.6 ألف سهم، 74 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، الأهلي للتنمية والاستثمار، 348 ألف سهم، 300 سهم، 10 آلاف سهم، 26 ألف سهم، 60 ألف سهم، 9472 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 641 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.





بنك كريدي أجريكول أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحقق بنك كريدي أجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.75%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.015 مليار جنيه مقارنة مع 767.1 مليون جنيه بنسبة نمو 32.35%.





المصريين للاستثمار قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وذلك لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بأسباب ومبررات عدم تحقيقها لأية إيرادات خلال الربع الأول من العام، واتجاه بند العملاء للانخفاض وتوضيح موقف قطعة الأرض المترتب عليها التزامات بلغت 3.6 مليون جنيه، وتوقفت الشركة عن سدادها لحين مدها بالمرافق، وتقديم خطة مجلس الإدارة المستقبلية لتعظيم الإيرادات الناتجة عن ممارستها للنشاط في ضوء الإفصاح السابق عن إعادة هيكلة وتطوير الشركة.