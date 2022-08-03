الحكومة تعلن موعد صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا، يتطلب إجراءات لوجستية وترتيبات، خاصة بالنسبة للأسر التى ليس لها بطاقات صرف.

وأضاف مدبولى: "سنقوم بعمل بطاقات لها فى أسرع وقت ممكن، وسيتم تسليمها إليهم وتفعيلها ويمكن لها أن تصرفها من خلال البريد، لذلك نستهدف أن يكون بدء التطبيق فى نهاية شهر أغسطس حتى يتسنى إنهاء هذه الإجراءات اللوجستية".

وبتوجيهات الرئيس السيسي، فمن المقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدى معاش "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعي، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية 25 سلعة وصنفا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ويتم صرفها على بطاقات التموين، بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، فمثلا لو الأسرة من الأولى بالرعاية تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه مع إضافة 100 جنيه دعما استثنائيا يمكنها الحصول على السلع بقيمة إجمالى الدعم المخصص لها