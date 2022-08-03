شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية والإمارات والبحرين بجلسة الأربعاء.. وصعود مؤشرات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.15% خاسرًا 18.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12291.93 نقطة، وهبطت أسواق الإماراتية، وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.2% خاسرًا 3.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1896.43 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% خاسرًا 18.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12291.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.98% رابحًا 211.01 نقطة ليغلق عند مستوى 21758.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 200 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.84%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الاتصالات، والمواد الأساسية بنسبة 0.12%، 0.10%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الطاقة، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.92%، ثم قطاعي النقل، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.61%، 1.52%، على التوالي.

وقفز 114 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.93%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 8.09%، ثم سهم "المنجم" بنسبة 7.61%، وتراجع 84 سهمًا على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.10%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 4.01%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 2.88%، فيما تصدر سهم "بحر العرب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 620.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسرًا 9.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3338.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.1 مليون سهم محققة ما قيمته 259 مليون درهم من خلال تنفيذ 4950 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.35%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.94%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاعات الخدمات، النقل، الاتصالات، البنوك بنسبة 1.19%، 0.58%، 0.16%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 13 سهمًا على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 5.62%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.29%، وتراجع 15 سهمًا شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.73%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.1 مليون ورقة بقيمة 76.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.524% خاسرًا 51.68 نقطة ليغلق عند مستوى 9852.18 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.978 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 288 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.73%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، فيما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية، والمواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 2.43%، 0.92%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 11.48%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.13%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 4.05%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.31%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 376.3 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.2% خاسرًا 3.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1896.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 573.2 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 22.81% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.7%، 0.66%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 4.61% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 3.13%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 13.78% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 3.9%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 4.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7727.02 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 1.4 نقطة ليغلق عند مستوى 8621.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحًا 13.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5865.55 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% رابحًا 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6164.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 151.8 مليون سهم بقيمة 39 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8680 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، يليه قطاعي الصناعة، والمواد الأساسية بنسبة 0.36%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والبنوك بنسبة 0.08%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والعقار، والطاقة بنسبة 4.95%، 0.76%، 0.71%، 0.58%، على التوالي.