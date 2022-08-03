شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الادارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزار يُشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ.. والانتهاء فى المواعيد المحددة وبأعلى جودة

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الادارية الجديدة، والتى تُعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، ورافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وشركات المقاولات المُنفذة للمشروع.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات المشروع المختلفة، مؤكداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والتى تجاوزت 85 %، والانتهاء فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمواصفات المحددة للتنفيذ، وبما يليق بهذا المشروع القومى الكبير الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويشكل مع مشروع منطقة الأعمال المركزية علامة مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، يتكون من 3 قطاعات، وسيوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).