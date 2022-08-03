الاقتصاد

ارتفاع كبير للدولار اليوم.. والعملة الخضراء تسجل أعلى مستوى منذ 2016 أمام الجنيه

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الشارقة - اميمة ياسر - واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري الأربعاء، 3 أغسطس، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، متجاوزا 19 جنيها.

وارتفع سعر صرف الدولار، الأربعاء، مقابل الجنيه خلال التعاملات في البنوك، بقيمة 6 قروش، مسجلا 19.07 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

 

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك مصر: 19.05 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 19.03جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك القاهرة: 19.6 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 19.07 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.10 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك قناة السويس: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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