بعد ضخ الزراعة كميات كبيرة.. ترجع حاد لأسعار البيض في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار البيض بشكل ملحوظ، الأربعاء، 3 أغسطس، حيث سجلت الكرتونة من البيض الأبيض 54 جنيهًا، والأحمر 56 جنيهًا.

وبحسب "اليوم السابع"، رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تراجعا في أسعار بيض المائدة في البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق ‏البيض الي 62 جنيها بدلا من 65 جنيها.

وأكد وزير التموين، في بيان، أن القرار جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن، مشيرا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن وزير ‏التموين قد تلقي تقريرا من الشركة القابضة ‏بتخفيض اسعار طبق البيض الي 62 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.

‏وأضاف التقرير الوارد إليه أنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل ‏مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود في المكان.

وأكد ‏المتحدث الرسمي، أن ‏الكميات المتعاقد عليها في ازدياد طبقاً لطلب المواطنين أيضاَ.‏