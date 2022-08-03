شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه: يشدد على المتابعة اليومية لنسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروعات حياة كريمة تسيطر علي جدول أعمال الشركة، حيث تأتى فى المرتبة الأولي، ضمن أولويات المرحلة الحالية، والتى تحظى بمتابعة مستمرة من القياده السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرا لأهداف هذا المشروع القومي الذى يغير حياة المواطنين للأفضل.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، وذلك لتحقيق الاستفادة وجنى ثمار الإستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وكلف الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فريق عمل من قطاع المشروعات بالبنية التحتية بالشركة القابضة بقيادة العميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، حيث قام كلا من المهندس طاهر كمال، والأستاذة منال صلاح، يرافقهم مهندسي ومسئولى المكون البيئى بالبحيرة بإجراء جولة بقري (بلقطر الشرقية والغربية – كوم القناطر بمركز ابو حمص - وقري هلايل والحصة بمركز دمنهور – وقري كفر داور – والهدي والتقوي بمركز وادي النطرون ) للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات، والمتابعة البيئية والمجتمعية والميدانية لقري حياة كريمة لقياس مدي رضاء الأهالى عن الخدمات المقدمة.

وفى هذا السياق، تابع اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، موقف الأعمال الجاري تنفيذها للوصلات المنزلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أثناء جولته التفقدية التى أجراها للقرى المستهدفة بمركز وادى النطرون.

والتقى رئيس مياه البحيرة، بالمواطنين المستفيدين بالخدمة والذين أعربوا عن سعادتهم بتلك المبادرة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وكان لها أثر كبير في تغير حياتهم للأفضل.

وأكد خلال اللقاءات التى جمعته بالمواطنين، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحى أمن بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياه كريمة لهم.

وتفقد نشأت أعمال إنشاء الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقري كفر داود وقرى الهدى والتقوى التابعه لمركز وادى النطرون، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس قطاع المشروعات بالشركة عن الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال التي تمت به.

وأصدر تعليماته بمتابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر مؤكدا على المتابعة اليومية علي أرض الواقع للوقوف علي تقدم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية لما له من أهمية خاصة لمشروعات المبادرة في تحسين كافة الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري.

كما أكد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمشروع وطالب الجميع بمضاعفة الجهد والاستمرار علي هذا الجد والاجتهاد في العمل والحفاظ علي الانجازات والاستثمارات التى تحققها الدولة فى كافة القطاعات.