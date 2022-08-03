شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3/8/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية تراجع محدود بقيمة جنيهين فقط، وجاء هبوط الذهب بسبب عوامل العرض والطلب حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق مما يؤدي إلي هبوط سعر الذهب في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط من 1032 جنيها للجرام إلى 1030 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1030 جنيها. عيار 18 يسجل 883 جنيها. عيار 24 يسجل 1177 جنيها. الجنيه الذهب 8240 جنيها.

واستبعد اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، صعود الذهب الفترة القادمة لمستويات 1500 جنيه كما حاول أن يروج البعض، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة، وقال إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيها لأول مرة في مايو

وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذى طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".

وأكد، أن سوق الذهب في مصر قوى جداً وضخم سوق على مستوى كافة المحافظات والحديث عن انهيار أو توقف السوق مجرد شائعات وأحاديث خاطئة، كما أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وكبيرة في ملف إنشاء مدينة الذهب وإعادة مصر لريادتها الصناعية في ملف صناعة المشغولات الذهبية، فرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة لإحياء صناعة الذهب ومع تدشين مدينة الذهب فإن صناعة المشغولات الذهبية ستشهد طفرة كبيرة.