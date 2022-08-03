هبوط أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث تراجع الجرام 7 جنيهات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب أمس 8 جنيهات.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 684 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 889 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1026 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1173 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8208 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1767 دولارا للأوقية خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة زيادة قدرها 0.42%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.