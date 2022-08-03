جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل

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القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سيد عافية مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 . ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة خطوط طيران الإماراتية رقم 923 اشتبه حافظ منشاوي حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية نظرا لارتباكها الشديد وقصر مدة سفرها . وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى . وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الفحص بالأشعة ومحمد عبد المنعم صالح رئيس قسم الفحص فتبين وجود كثافات وعبوات متماثلة وتكرارية . وبالعرض على أحمد سيد عافية مدير الإدارة قام بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك ومحمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف علي الصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود1651 عبوة من مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل داخل حقائب الراكبة. قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 99 لسنة 2022 وإحالة الراكب للنيابة المختصة . يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.