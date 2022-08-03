شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر قراراً بإنشاء جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإنشاء جهاز يسمى "جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يشكل البناء التنظيمي للجهاز على النحو الموضح بالخريطة السابق اعتمادها لأجهزة المدن ذات المستوى التنظيمي (ب).

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بتولي المهندسة أسماء أحمد مخلوف محمد - القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية شمال خليج السويس.