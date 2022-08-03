شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-8-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 3-8-2022، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.99 للشراء، 19.05 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.01 جنيه للشراء،19.07 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.97 جنيه للشراء، 19.07جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.98 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى18.99 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.99 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.97 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.01 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.