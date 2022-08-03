الاقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11638 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3835 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2736 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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