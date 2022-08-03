شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث زيادة استثمارات أكسون موبيل العالمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة اكسون موبيل العالمية برئاسة هوجو ديتري الرئيس الاقليمي لتسويق ومبيعات الوقود بالتجزئة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم بحث برامج الشركة العالمية لزيادة استثماراتها وتطوير أنشطتها في مجال تسويق وتوزيع الوقود بمصر.

حضر اللقاء المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد عمرو أبوعيطة رئيس إكسون موبيل مصر والسيد شريف سراج الدين نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب ويوسف حافظ مدير عام العلاقات الحكومية والخارجية بالشركة .

وأكد المهندس طارق الملا أن اكسون موبيل شريك عالمى مهم لمصر وذو ريادة في تقديم انشطة تسويق وتوزيع الوقود بالسوق المحلي بمقاييس عالمية، مشيداً بالاهتمام الكبير من الشركة بتعزيز أنشطتها واستثماراتها فى مصر والتطوير المستمر لتلبية احتياجات المستهلكين.

وتابع الملا مع وفد اكسون موبيل خلال اللقاء برنامجها الحالى للتوسع فى إقامة محطات خدمة وتموين السيارات التي تحمل العلامة التجارية موبيلMobil حيث سيتم تشغيل محطات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، كما تابع الوزير التعاون الجاري مع الشركة من أجل إتاحة خدمة التموين بالغاز الطبيعي للسيارات فى جزء من محطات موبيل بالتعاون مع شركتي غازتك وكارجاس تنفيذا لخطة الانتشار السريع لهذه الخدمة تيسيراً علي مستخدميها.

ومن جانبه أكد الرئيس الاقليمى لتسويق ومبيعات الوقود لشركة اكسون موبيل أن مصر سوق مهم للشركة، معرباً عن اهتمام اكسون موبيل بزيادة حجم أنشطتها واستثماراتها فى مختلف مجالات تسويق ومبيعات المنتجات البترولية فى مصر.

وتطرق اللقاء الي استعراض أعمال الشركة العالمية لتنفيذ برنامج البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط بعد قيام الشركة الأكبر عالمياً فى صناعة البترول والغاز بضخ استثمارات لأول مرة فى مصر في مجالات البحث والاستكشاف.

كما أعربت الشركة العالمية خلال اللقاء عن استعدادها لبحث التعاون المشترك مع مصر خلال مؤتمر cop 27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم تنفيذاً لسياسات الاستدامة البيئية .