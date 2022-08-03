شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسترد قيمة تحويل سيارتك للغاز من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز كوقود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتراوح سعر تحويل السيارات للعمل للغاز الطبيعى كوقود بين 5000 جنيه وحوالي 7500 جنيه لمركبات الحقن الإلكتروني كما تختلف التكلفة حسب نوع مجموعة التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في المركبات

وتعد التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هى أكثر من ذلك بكثير وتتحملها وزارة البترول بهدف التشجيع المستمر للمواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.

وتوفر شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود تسهيلات للعملاء لسداد قيمة التحويل من خلال أنظمة متعددة للأقساط مع إجراءات تعاقد مبسطة مثل نسخة من بطاقة الهوية ورخصة السيارة وإيصال حديث لـ "كهرباء - غاز - ماء".

ويعد الغاز الطبيعى غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي ،حيث أنه وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1275جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1650 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1913 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2475جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".

ووفقًا لهذه البيانات، يتم استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.