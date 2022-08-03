شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات التحويلية تتصدر الأنشطة الأكثر حصولا على تراخيص عمل الأجانب فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر نشاط الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الأكثر حصولا على ترخيص لعمل للأجانب عام 2021، وفقا لبيانات النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر، حيث بلغ عدد التراخيص نحو 3248 أجنبي بنسبة 27.7٪.

وجاءت أنشطة الفنون والابداع والتسلية في وصافة قائمة الأنشطة الحائزة على ترخيص لعمل الأجانب بعدد 2406 أجنبي بنسبة 20.5٪ ثم نشاط التعليم بعدد 1332 أجنبي بنسبة 11.4% ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1204 بنسبة 10.3٪، من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.

وبلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 11 ألف و718 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2021، مقابل 11404 أجنبي عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 2.8% ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19 (كورونا).

وسجل عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر لأول مرة 4 آلاف و837 أجنبي بنسبة 41.3% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6 آلاف و881 أجنبي بنسبة 58.7% عام 2021،

وتمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2021، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 5 آلاف 160 ترخيص بنسبة 44٪، تليها مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 3 آلاف و880 ترخيص بنسبة 33.1٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1475 ترخيص بنسبة 12.6⸓، ثم مكاتب البترول بعدد 1203 ترخيص بنسبة 10.3٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2021.