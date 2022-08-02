98 % نسبة إنجاز «معالي عنان» بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت نسبة إنجاز مشروع «معالي عنان» بالرياض إلى 98.8%، وتم الانتهاء من تسليم المرحلتين الأولى والثانية لوحدات المشروع تسليما نهائيا للمستفيدين، فيما سيتم البدء بتسليم المرحلة الثالثة والأخيرة للوحدات السكنية المتبقية من المشروع سيتم خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد اكتمال جميع الأعمال الإنشائية والتأكد من إيصال الخدمات.

وأوضحت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، أن تأخر تسليم بعض وحدات المرحلة الثالثة من مشروع «معالي عنان» الواقع بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض، يعود إلى الإجراءات الخاصة بأعمال فرز الصكوك للوحدات وتجزئة الرخص وإيصال الخدمات لكامل المشروع، بالإضافة إلى الأثر الذي أحدثته جائحة كورونا من توقف الأعمال وتأجيلها.

وأكدت اللجنة بأنها تشرف على سير الأعمال في المشاريع وتتخذ جميع التدابير التي تكفل حق المستفيدين، سواء كانت المشاريع التابعة للقطاع الخاص أو التي يتيحها برنامج «سكني» للمستفيدين بالشراكة مع المطورين العقاريين في 119 مشروعا تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع توفر المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها.

يذكر أن «وافي» يقدم التراخيص اللازمة لمشاريع البيع على الخارطة، ويتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز المطورين العقاريين وتأهيلهم لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح «وافي» تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها؛ تعزيزا للمعروض من الوحدات العقارية، وإسهاما في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

مشروع معالي عنان:







الموقع: حي الجنادرية شرق الرياض



نسبة الانجاز: 98.8%



تسليم المرحلتين الأولى والثانية لوحدات المشروع



بدء تسليم المرحلة الثالثة والأخيرة الأشهر المقبلة



تأخر التسليم بسبب: