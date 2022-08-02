شكرا لقرائتكم خبر أتمتة عمليات إيصال خدمة الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويأتي هذا المشروع ضمن سعي الشركة الدؤوب في تشجيع ودعم الأفكار التي تسهم في تطوير منظومة الطاقة في المملكة، حيث يمتاز المشروع بكونه رافدا سريعا وفعالا لمشروع أتمتة العمليات الخاصة بإيصال الخدمة الكهربائية؛ لتعزيز الموثوقية في تقديم الخدمة عبر تقديم حلول ذكية لعدد من المشاكل المرتبطة بالخدمة الكهربائية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الشركة السعودية للكهرباء المرحلة الأولى من مشروع أتمتة المعدات الهوائية القائمة، الذي يغطي إدارات القطاع الأوسط كافة، بواقع 1500 معدة، مع إنشاء مركزي تحكم أساسيين بالقصيم والرياض، ومحطات تحكم مستقلة في باقي الإدارات، وذلك انطلاقا من حرص الشركة السعودية للكهرباء على تقديم خدمة ذات موثوقية عالية، وضمن استراتيجيتها الرامية إلى إيجاد حلول ذكية في تقديم الخدمة الكهربائية.ويأتي هذا المشروع ضمن سعي الشركة الدؤوب في تشجيع ودعم الأفكار التي تسهم في تطوير منظومة الطاقة في المملكة، حيث يمتاز المشروع بكونه رافدا سريعا وفعالا لمشروع أتمتة العمليات الخاصة بإيصال الخدمة الكهربائية؛ لتعزيز الموثوقية في تقديم الخدمة عبر تقديم حلول ذكية لعدد من المشاكل المرتبطة بالخدمة الكهربائية.

كانت هذه تفاصيل خبر أتمتة عمليات إيصال خدمة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.