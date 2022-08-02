صندوق ركيزة العماني يحصل على التزام رأسمالي من صندوق الاستثمارات بقيمة 1.12 مليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية «ركيزة»، الذي يدار بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية وشركة إكويتيكس، عن حصوله على التزام رأسمالي بقيمة 1.125 مليار ريال (115 مليون ريال عماني)، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية منير المنيري «نسعد بالإعلان عن شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تتشارك رؤى سلطنة عمان والمملكة في ما يتعلق بدعم تخصيص المرافق والبنى الأساسية، والذي يشكل عاملا أساسيا لنجاح استراتيجية الاستثمار في ركيزة، في ما يتعلق بتعزيز نمو سوق رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخصخصة، كما نفخر في صندوق ركيزة بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستعمل على تعزيز وتعظيم القيمة الاستراتيجية لأصحاب المصلحة والأطراف ذوي العلاقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لإكويتيكس، هيو كروسلي «حصلنا على الالتزام الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة، مستكملين بذلك شراكتنا مع أبرز المؤسسات الاستثمارية لتحقيق التزاماتنا الأوسع».

ويعد صندوق «ركيزة» صندوقا للأسهم الخاصة، ومستثمرا في مشاريع البنية الأساسية، حيث يستهدف الاستثمار في السعودية وسلطنة عمان، مركزا على قطاعات الطاقة المتجددة، والكهرباء والمياه، والبنية الأساسية للخدمات الاجتماعية، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية.

ويأتي استثمار الصندوق السعودي تجسيدا لأهدافه في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، وإطلاق فرص واعدة في المملكة تسهم في تمكين القطاعات الاستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030. ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أهم صناديق الثروة السيادية ومن بين الأكثر تأثيرا في العالم، والمحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

صندوق ركيزة:







صندوق الأسهم الخاصة



يستثمر في مشاريع البنية الأساسية



يستهدف الاستثمار في السعودية وعمان



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